Concert swimming pool festival 20 rue des Habsbourg Ferrette, 12 août 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

Tout public – Buvette et restauration sur place.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . 0 EUR.

20 rue des Habsbourg

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Open to all – Refreshments and food on site

Abierto a todos – Bar y catering in situ

Für alle Altersgruppen – Getränke und Essen vor Ort

Mise à jour le 2023-07-02 par Office de tourisme du Sundgau