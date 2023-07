Initiation au tchoukball – À partir de 8 ans 20 rue des Habsbourg Ferrette, 9 août 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

Mélange de volleyball, de handball et de squash ouvert à des équipes mixtes et intergénérationnelles. (animation annulée en cas de mauvais temps).

2023-08-09 fin : 2023-08-09 17:00:00. EUR.

20 rue des Habsbourg

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



A mix of volleyball, handball and squash, open to mixed and intergenerational teams. (animation cancelled in case of bad weather)

Una mezcla de voleibol, balonmano y squash abierta a equipos mixtos e intergeneracionales. (actividad cancelada en caso de mal tiempo)

Eine Mischung aus Volleyball, Handball und Squash, offen für gemischte und generationsübergreifende Teams. (Animation wird bei schlechtem Wetter abgesagt)

Mise à jour le 2023-07-02 par Office de tourisme du Sundgau