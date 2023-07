Sport – Initiation au kin-ball – À partir de 8 ans 20 rue des Habsbourg Ferrette, 2 août 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

Jeu d’équipe ludique et sportif, en famille ou entre amis – Annulé en cas d’intempérie.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 17:00:00. EUR.

20 rue des Habsbourg

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Fun and sporting team game, with family or friends – Cancelled in case of bad weather

Juego de equipo divertido y deportivo, en familia o con amigos – Cancelado en caso de mal tiempo

Spielerisches und sportliches Teamspiel, mit der Familie oder mit Freunden – Bei schlechtem Wetter abgesagt

