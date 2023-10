Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2023: Alexandra Delabie 20 rue des échoppes Lherm, 15 octobre 2023, Lherm.

Lherm,Lot

Domaine de création : Arts graphiques, Peinture

« En 2108, après avoir pratiqué la photographie pendant une dizaine d’année, je commence à chercher d’autres techniques d’expression, le dessin et la peinture à l’huile. Je travaille dans et sur le territoire, sur les vitraux de l’église des Arques notamment. » Alexandra Delabie.

2023-10-15 11:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. EUR.

20 rue des échoppes

Lherm 46150 Lot Occitanie



Creative fields: Graphic arts, Painting

« In 2108, after having practiced photography for ten years, I began to look for other techniques of expression, drawing and oil painting. I work in and around the area, on the stained glass windows of the Arques church in particular. » Alexandra Delabie

Campos creativos: Artes gráficas, Pintura

« En 2108, después de practicar la fotografía durante unos diez años, empecé a buscar otras técnicas de expresión, el dibujo y la pintura al óleo. Trabajo en la región y sus alrededores, en particular en las vidrieras de la iglesia de Les Arques. » Alexandra Delabie

Kreativer Bereich: Grafische Künste, Malerei

« Im Jahr 2108, nachdem ich etwa zehn Jahre lang Fotografie praktiziert habe, beginne ich, nach anderen Ausdruckstechniken zu suchen, der Zeichnung und der Ölmalerei. Ich arbeite in und an der Region, insbesondere an den Glasfenstern der Kirche von Les Arques. » Alexandra Delabie

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cahors – Vallée du Lot