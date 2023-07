Les Herbes Folles – Plantes & Détente 20 rue des deux maisons Nouart, 12 juillet 2023, Nouart.

Nouart,Ardennes

« Retenir le nom d’une fleur est déjà une entreprise. Fréquenter une fleur jusqu’à ce qu’elle dise son nom… c’est cultiver. » C’est ainsi que Gladys a été initiée à la découverte du végétal il y a une quinzaine d’années. C’est dans un jardin circulaire, un mandala situé dans l’Argonne Ardennaise, qu’elle a décidé de laisser la Nature suivre son cours. Gladys vous propose différents types d’expérience nature et bien-être à vivre en individuel ou en groupe : – Visite découverte du jardin Mandala , avec collation (2h / tous publics) – Groupe min. 5 pers. / max. 15 pers. – Atelier balade / découverte / reconnaissance des plantes dans leur milieu, avec collation (2h / tous publics) – Groupe min. 5 pers. / max. 15 pers. – Atelier de reconnexion à soi et à la nature autour de la création d’un élixir, ou d’un macérât ou d’une tisane, accompagné d’un tambour de guérison (3h / ado et adultes) – Groupe de 3 à 6 pers. max. – Séance de Trame : technique vibratoire de ré harmonisation de la circulation de l’énergie et de l’information dans le corps (prévoir 1h30 dont séance Trame de 45 minutes). Séance individuelle, sur rdv.Ces activités sont proposées de mai à septembre et se déroulent en soirée, week-end, jours fériés, et en semaine uniquement avec un groupe constitué..

20 rue des deux maisons Les Champys Bas

Nouart 08240 Ardennes Grand Est



« To remember the name of a flower is already a business. To frequent a flower until it says its name… is to cultivate. » This is how Gladys was introduced to the discovery of plants about 15 years ago. It is in a circular garden, a mandala located in the Argonne Ardennaise, that she decided to let Nature take its course. Gladys offers different types of nature and well-being experiences for individuals or groups: – Discovery visit of the Mandala garden, with snack (2h / all audiences) ? Group min. 5 pers. / max. 15 pers. – Workshop on walking / discovery / recognition of plants in their environment, with snack (2h / all publics) ? Group min. 5 people / max. 15 people – Workshop on reconnecting to oneself and to nature around the creation of an elixir, or a macerate or an herbal tea, accompanied by a healing drum (3h / teenagers and adults) ? Group of 3 to 6 people max. – Trame session: vibratory technique to re-harmonize the circulation of energy and information in the body (1h30 including a 45 minute Trame session). These activities are offered from May to September and take place in the evening, weekends, holidays, and during the week only with a group.

« Recordar el nombre de una flor ya es un negocio. Frecuentar una flor hasta que diga su nombre… es cultivarla » Así fue como Gladys se inició en el descubrimiento de las plantas hace unos quince años. Fue en un jardín circular, un mandala situado en la Argonne Ardennaise, donde decidió dejar que la Naturaleza siguiera su curso. Gladys propone diferentes tipos de experiencias de naturaleza y bienestar para particulares o grupos: – Visita de descubrimiento del jardín del mandala, con merienda (2h / todos los públicos) ? Grupo mín. 5 pers. / máx. 15 pers. – Taller de paseo / descubrimiento / reconocimiento de las plantas en su entorno, con merienda (2h / todos los públicos) ? Grupo mín. 5 pers. / máx. 15 pers. – Taller de reencuentro con uno mismo y la naturaleza en torno a la creación de un elixir, o un macerado o una tisana, acompañado de un tambor curativo (3h / adolescentes y adultos) ? Grupo de 3 a 6 personas máximo. – Sesión de Trame: técnica vibratoria para rearmonizar la circulación de la energía y la información en el cuerpo (1h30 incluyendo una sesión de Trame de 45 minutos). Estas actividades se ofrecen de mayo a septiembre y tienen lugar por las tardes, los fines de semana, los días festivos y durante la semana sólo en grupo.

« Sich den Namen einer Blume zu merken, ist bereits ein Unternehmen. Eine Blume so lange zu besuchen, bis sie ihren Namen sagt, ist Kultivierung. » So wurde Gladys vor etwa 15 Jahren mit der Entdeckung der Pflanzenwelt vertraut gemacht. In einem kreisförmigen Garten, einem Mandala in der Argonne Ardenne, beschloss sie, der Natur ihren Lauf zu lassen. Gladys bietet Ihnen verschiedene Natur- und Wellness-Erlebnisse für Einzelpersonen oder Gruppen an: – Entdeckungstour durch den Mandala-Garten, mit Imbiss (2 Std./jedes Publikum) ? Gruppe min. 5 Pers. / max. 15 Pers. – Workshop Spaziergang / Entdeckung / Erkennen von Pflanzen in ihrer Umgebung, mit Imbiss (2 Std. / alle Altersgruppen) ? Gruppe min. 5 Pers. / max. 15 Pers. – Workshop zur Wiederverbindung mit sich selbst und der Natur rund um die Herstellung eines Elixiers, eines Mazerats oder eines Tees, begleitet von einer Heiltrommel (3 Std. / Jugendliche und Erwachsene) ? Gruppe von 3 bis max. 6 Pers. – Trame-Sitzung: Vibrationstechnik zur Reharmonisierung des Energie- und Informationsflusses im Körper (1,5 Stunden, davon 45 Minuten Trame-Sitzung). Diese Aktivitäten werden von Mai bis September angeboten und finden abends, am Wochenende, an Feiertagen und unter der Woche nur mit einer zusammengesetzten Gruppe statt.

