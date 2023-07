Les Herbes Folles 20 rue des deux maisons Nouart, 12 juillet 2023, Nouart.

Nouart,Ardennes

Gladys est une paysanne – herboriste qui, au sein de son jardin circulaire, a décidé de laisser la Nature suivre son cours. Le travail du sol est réalisé principalement avec des outils manuels (binette, grelinette…) et les récoltes se font manuellement, ensuite elles sont séchées et transformées à la ferme. Les Herbes Folles , ce sont de délicieux produits transformés tels que des pestos, pickles, des huiles au basilic ou à l’ail des ours, gelées… C’est également l’élaboration de tisanes aux multiples vertus, ainsi qu’à des macérats solarisés. Les produits sont disponibles à la ferme uniquement sur rendez-vous ou dans les points de vente : Epicerie « Retour aux sources » à Vouziers – Epicerie « Le Relais des Saveurs » à Dun-sur-Meuse. N’hésitez plus et tentez le voyage avec Les herbes folles, une excursion fantastique dont on ne se lasse jamais !.

20 rue des deux maisons Les Champys Bas

Nouart 08240 Ardennes Grand Est



Gladys is a farmer-herbalist who, in her circular garden, has decided to let Nature take its course. The soil is worked mainly with manual tools (hoe, grelinette?) and the crops are harvested manually, then dried and transformed at the farm. Les Herbes Folles produces delicious processed products such as pestos, pickles, basil or wild garlic oils, jellies… It is also the elaboration of herbal teas with multiple virtues, as well as solarized macerates. The products are available at the farm only by appointment or in the points of sale: Grocery store « Retour aux sources » in Vouziers – Grocery store « Le Relais des Saveurs » in Dun-sur-Meuse. Do not hesitate any more and try the trip with Les herbes folles, a fantastic excursion of which one never tires!

Gladys es una agricultora-herboricultora que, en su huerto circular, ha decidido dejar que la naturaleza siga su curso. La tierra se trabaja principalmente con herramientas manuales (azada, grelinette…) y las cosechas se recogen a mano, después se secan y se procesan en la granja. Les Herbes Folles elabora deliciosos productos transformados, como pestos, encurtidos, aceites de albahaca y ajo silvestre, jaleas, etc. También se elaboran tisanas con múltiples virtudes, así como macerados solarizados. Los productos sólo están disponibles en la granja con cita previa o en los puntos de venta: Tienda de comestibles « Retour aux sources » en Vouziers – Tienda de comestibles « Le Relais des Saveurs » en Dun-sur-Meuse. No lo dude más y pruebe la excursión con Les herbes folles, ¡una excursión fantástica de la que nunca se cansará!

Gladys ist eine Bäuerin und Kräuterkundlerin, die in ihrem kreisförmigen Garten der Natur ihren Lauf lassen will. Die Bodenbearbeitung erfolgt hauptsächlich mit Handgeräten (Hacke, Grelinette usw.) und die Ernte wird von Hand eingefahren, dann getrocknet und auf dem Hof verarbeitet. Les Herbes Folles bietet köstliche verarbeitete Produkte wie Pestos, Essiggurken, Basilikum- und Bärlauchöl, Gelees usw. an. Außerdem werden Kräutertees mit zahlreichen positiven Eigenschaften und Solarzellenmazerate hergestellt. Die Produkte sind auf dem Hof nur nach Vereinbarung oder in den Verkaufsstellen erhältlich: Lebensmittelgeschäft « Retour aux sources » in Vouziers – Lebensmittelgeschäft « Le Relais des Saveurs » in Dun-sur-Meuse. Zögern Sie nicht länger und wagen Sie die Reise mit Les herbes folles, einem fantastischen Ausflug, von dem man nie genug bekommen kann!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme