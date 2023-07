Cœur Poumon – Les Zébrures d’Automne 20 Rue des Coopérateurs Limoges, 29 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Théâtre Création.

À 20h le 29 septembre.

À 18h le 30 septembre.

Durée 1h50.

Les pas de Mona la ramènent devant les portes de l’hôpital où son enfant a été sauvé des années auparavant. Elle décide de remonter dans le service de réanimation de chirurgie cardiaque. Sa mémoire nous entraîne alors dans une chute, et nous plonge dans le vertige de son passé. Cœur Poumon retrace l’histoire d’une réparation : celle du cœur d’un tout petit enfant, et à travers elle, dresse le portrait de ceux qui soignent. Mais dans ce lieu dirigé par un chirurgien mélomane, où la pulsation des cœurs rythme les jours et les nuits, les frontières entre présent et passé, entre réel et imaginaire s’estompent bientôt.

À partir de 14 ans..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

20 Rue des Coopérateurs Théâtre de l’Union

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8pm on September 29.

At 6pm on September 30.

Running time 1h50.

Mona?s footsteps take her back to the hospital where her child was saved years ago. She decides to go back to the cardiac surgery intensive care unit. Her memory takes us on a tumble, plunging us into the vertigo of her past. C?ur Poumon tells the story of a repair: that of a tiny child?s heart, and through it, paints a portrait of those who care for it. But in this place run by a music-loving surgeon, where the pulsing of hearts gives rhythm to the days and nights, the boundaries between present and past, between the real and the imaginary, soon become blurred.

Ages 14 and up.

Creación teatral.

A las 20.00 h el 29 de septiembre.

A las 18.00 h el 30 de septiembre.

Duración: 1 hora 50 minutos.

Los pasos de Mona la llevan de vuelta al hospital donde hace años salvaron a su hijo. Decide volver a la unidad de cuidados intensivos de cirugía cardiaca. Su memoria nos lleva en volandas, sumergiéndonos en el vértigo de su pasado. Cœur Poumon cuenta la historia de una reparación: la del corazón de un niño pequeño, y a través de ella, traza un retrato de quienes le prestan cuidados. Pero en este lugar dirigido por un cirujano melómano, donde el latido de los corazones da ritmo a los días y a las noches, las fronteras entre el presente y el pasado, entre lo real y lo imaginario, pronto se difuminan.

A partir de 14 años.

Theater Kreation.

Um 20 Uhr am 29. September.

Um 18 Uhr am 30. September.

Dauer 1 Stunde 50 Minuten.

Monas Schritte führen sie zurück vor die Türen des Krankenhauses, in dem ihr Kind vor Jahren gerettet wurde. Sie beschließt, noch einmal in die Intensivstation der Herzchirurgie zu gehen. Ihre Erinnerung zieht uns dann in einen Sturz und lässt uns in den Schwindel ihrer Vergangenheit eintauchen. Herz Lunge erzählt die Geschichte einer Reparatur: die des Herzens eines sehr kleinen Kindes, und zeichnet durch sie ein Porträt derer, die pflegen. Doch an diesem Ort, der von einem musikliebenden Chirurgen geleitet wird und an dem der Herzschlag den Rhythmus der Tage und Nächte bestimmt, verschwimmen bald die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen Realität und Imagination.

Ab 14 Jahren.

