Journées du Patrimoine 2023 – Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges, 17 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Visite guidée (1h30) :

– 14h / 15h / 16h / 17h

Pour découvrir le théâtre « côté coulisses », l’histoire singulière de l’Union, les savoir-faire de ses équipes, ainsi que le projet artistique de sa directrice, Aurélie Van Den Daele, nous vous proposons une visite guidée, de l’atelier costumes à sa réserve contenant plus de 5 000 pièces, en passant bien sûr par la scène et par les ateliers de réalisation des décors, vous en verrez des merveilles !

Gratuit, sur inscription par mail ou téléphone (en lien)..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

20 Rue des Coopérateurs Théâtre de l’Union

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour (1h30) :

– 2 pm / 3 pm / 4 pm / 5 pm

To discover the theater « backstage », the singular history of l?Union, the know-how of its teams, and the artistic project of its director, Aurélie Van Den Daele, we offer you a guided tour, from the costume workshop to its storeroom containing more than 5,000 pieces, passing of course by the stage and the set design workshops, you?ll see wonders!

Free, with registration by e-mail or telephone (link).

Visita guiada (1h30) :

– 14h / 15h / 16h / 17h

Para descubrir el teatro « entre bastidores », la historia única de la Unión, el saber hacer de sus equipos y el proyecto artístico de su directora, Aurélie Van Den Daele, le invitamos a realizar una visita guiada, desde el taller de vestuario hasta su almacén con más de 5.000 piezas, pasando por el escenario y los talleres de escenografía, ¡verá maravillas!

Gratuita, previa inscripción por correo electrónico o teléfono (enlace).

Geführte Tour (1,5 Stunden) :

– 14h / 15h / 16h / 17h

Um das Theater « hinter den Kulissen », die einzigartige Geschichte der Union, das Know-how seiner Teams und das künstlerische Projekt seiner Direktorin Aurélie Van Den Daele zu entdecken, bieten wir Ihnen eine Führung an: von der Kostümwerkstatt über die Bühne und die Werkstätten, in denen die Kulissen hergestellt werden, bis hin zum Lager mit über 5.000 Teilen

Kostenlos, nach Anmeldung per E-Mail oder Telefon (Link).

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Limoges Métropole