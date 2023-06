Spectacle EquiDanse 20 rue des Bois Riedisheim, 17 juin 2023, Riedisheim.

Riedisheim,Haut-Rhin

Venez découvrir le spectacle EquiDanse, la rencontre entre les danseuses du sud et les chevaux du sud qui vous transportera dans l’ambiance des Férias !.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 21:40:00. EUR.

20 rue des Bois

Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the EquiDanse show, a meeting between southern dancers and southern horses that will transport you into the atmosphere of the Férias!

¡Venga a descubrir el espectáculo EquiDanse, un encuentro entre bailarines del sur y caballos del sur que le transportará al ambiente de las Férias!

Erleben Sie die Show EquiDanse, die Begegnung zwischen Tänzerinnen aus dem Süden und Pferden aus dem Süden, die Sie in die Atmosphäre der Ferias entführen wird!

