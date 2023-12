blues : gladys amoros, michel foison quintet 20 Rue des Augustins Bayonne, 2 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Gladys AMOROS et Michel FOIZON Quintet fêtent leur nouvel album « Golden Moments ».

C’est avec une grande joie que nous venons à la Luna Negra vous présenter notre dernier album « Golden Moments ». Nous voulions nous entourer de nos talentueux amis, Nico Wayne TOUSSAINT, Abdell B BOP, Romain GRATALON pour vous livrer nos dernières compositions ou réorchestrations. Ce disque vient couronner une amitié de plus de 25 ans qui unit chaque intervenant de cet opus, dans la musique qui nous fait vibrer : le Blues et quelques-unes de ses ramifications.

« Golden moments » a été élu meilleur album Blues de la fin d’année 2023 et est sélectionné pour concourir pour le prix du meilleur album Blues de l’année !.

20 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



