Portes ouvertes de Noël au Domaine Dutertre, à Limeray 20 Rue d’Enfer Limeray, 16 décembre 2023, Limeray.

Limeray,Indre-et-Loire

Portes ouvertes de Noël au Domaine Dutertre à Limeray, les 16 et 17 décembre de 9h30 à 18h. « Les artistes de la place du tertre » : visite de cave-musée-chai, présentation des différents vins d’Amboise et crémeux de Loire, présence d’artisans et produits locaux..

Dimanche 2023-12-16 09:30:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

20 Rue d’Enfer

Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas open house at Domaine Dutertre in Limeray, December 16 and 17, 9:30 am to 6 pm. « Les artistes de la place du tertre »: cellar-museum-cellar tour, presentation of different Amboise wines and Loire creams, presence of local craftsmen and products.

Jornada de puertas abiertas de Navidad en el Domaine Dutertre de Limeray, los días 16 y 17 de diciembre de 9.30 a 18.00 h. « Les artistes de la place du tertre »: visita a la bodega-museo-bodega, presentación de los diferentes vinos de Amboise y crémeux de Loire, presencia de artesanos y productos locales.

Weihnachtliche Tage der offenen Tür in der Domaine Dutertre in Limeray am 16. und 17. Dezember von 9.30 bis 18 Uhr. « Les artistes de la place du tertre »: Besichtigung von Weinkeller-Museum-Weinkeller, Präsentation der verschiedenen Amboise-Weine und Loire-Cremeux, Präsenz von Handwerkern und lokalen Produkten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OFFICE AMBOISE