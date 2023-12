MARCHÉ ARTS & TERROIRS 20 Rue de Thil Villers-Franqueux, 19 mars 2023, Villers-Franqueux.

Villers-Franqueux Marne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-19 10:00:00

fin : 2023-03-19 13:30:00

Le marché art et terroirs regroupe des artisans locaux chaque 3ème dimanche du mois.

Vous pourrez y découvrir des producteurs locaux et profiter de ce marché en musique autour de quelques bulles avec le bar à champagne et Jeannick à la guitare..

20 Rue de Thil Champagne Charles Heston

Villers-Franqueux 51220 Marne Grand Est



2023-06-02