CARTE BLANCHE – ESTELLE SCHORPP & JEAN-BASILE SOSA 20 Rue de Thalès de Milet Le Mans, 20 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Estelle Schorpp et Jean-Basile Sosa présentent deux œuvres originales de musique électroacoustique live et spatialisée. Ce concert atypique est l’occasion de vivre une expérience visuelle et sonore hors du commun au sein de la grande salle semi-anéchoïque du CTTM..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . .

20 Rue de Thalès de Milet CTTM

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Estelle Schorpp and Jean-Basile Sosa present two original works of live and spatialized electroacoustic music. This atypical concert offers an extraordinary visual and aural experience in CTTM’s large, semi-anechoic hall.

Estelle Schorpp y Jean-Basile Sosa presentan dos obras originales de música electroacústica en directo y espacializada. Este concierto atípico ofrece una extraordinaria experiencia visual y auditiva en el gran auditorio semianecoico del CTTM.

Estelle Schorpp und Jean-Basile Sosa präsentieren zwei Originalwerke elektroakustischer Live- und räumlicher Musik. Dieses atypische Konzert bietet die Gelegenheit, eine außergewöhnliche visuelle und akustische Erfahrung im großen halb-anechoischen Saal des CTTM zu machen.

