SOIREE JEUX 20 Rue de Sainte-Brigitte Saint-André-de-Sangonis, 24 novembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Venez découvrir les jeux de La Sauce. Vous pouvez aussi apporter un jeu que vous voulez faire découvrir et repartir avec un nouveau jeu prêté par une autre famille. Autour d’un jeu, on papote, on rigole, on boit un verre, nul besoin d’être un joueur invétéré !.

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. .

20 Rue de Sainte-Brigitte

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



Come and discover the games of La Sauce. You can also bring a game you want to discover and leave with a new game lent by another family. Around a game, we chat, we laugh, we have a drink, no need to be an inveterate player!

Ven a descubrir los juegos de La Sauce. También puedes traer un juego que quieras descubrir y marcharte con otro prestado por otra familia. Alrededor de una partida se puede charlar, reír, tomar algo, ¡no hace falta ser un jugador empedernido!

Kommen Sie und entdecken Sie die Spiele von La Sauce. Sie können auch ein Spiel mitbringen, das Sie anderen zeigen möchten, und mit einem neuen, von einer anderen Familie geliehenen Spiel nach Hause gehen. Um ein Spiel herum wird gequatscht, gelacht und getrunken. Sie müssen kein eingefleischter Spieler sein!

Mise à jour le 2023-10-28 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT