Concert caritatif avec l’Harmonie municipale de Benfeld 20 rue de Rhinau Friesenheim, 14 janvier 2024, Friesenheim.

Friesenheim,Bas-Rhin

Concert caritatif de l’Harmonie municipale de Benfeld pour l’association Afrikarité.

2024-01-14 fin : 2024-01-14 18:00:00. EUR.

20 rue de Rhinau

Friesenheim 67860 Bas-Rhin Grand Est



Charity concert by the Harmonie municipale de Benfeld for the Afrikarité association

Concierto benéfico de la Harmonie municipale de Benfeld para la asociación Afrikarité

Benefizkonzert der Harmonie municipale de Benfeld für den Verein Afrikarité

