Atelier découverte Safran de Touraine 20 Rue de l’Île Bouchard, 1 janvier 2023, Cheillé.

A la découverte du Safran de Touraine, ses méthodes de culture, son histoire, dégustation des produits de l’exploitation.

2023-01-01 à ; fin : 2023-10-31 . 180 EUR.

20 Rue de l’Île Bouchard

Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the Touraine Saffron, its cultivation methods, its history, and taste the products of the farm

Descubra el azafrán de Touraine, sus métodos de cultivo, su historia y deguste los productos de la granja

Entdecken Sie den Safran der Touraine, seine Anbaumethoden, seine Geschichte, Verkostung der Produkte des Betriebs

