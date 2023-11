CONCERT ENSEMBLE VOCAL NOCTUEL 20 rue de l’Eglise La Bresse, 3 décembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Concert de l’ensemble vocal Noctuel vous est présenté, sous la direction de Agnès Vuillemin et Agnès Le Blohic au piano..

Dimanche 2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . .

20 rue de l’Eglise Eglise Saint Laurent

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Concert by the Noctuel vocal ensemble, conducted by Agnès Vuillemin with Agnès Le Blohic at the piano.

Concierto del conjunto vocal Noctuel, dirigido por Agnès Vuillemin, con Agnès Le Blohic al piano.

Konzert des Vokalensembles Noctuel wird Ihnen unter der Leitung von Agnès Vuillemin und Agnès Le Blohic am Klavier präsentiert.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES