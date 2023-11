Soirée festive Chez Josy et Georges 20 Rue de l’Ancienne Mairie Naves, 15 novembre 2023, Naves.

Naves,Allier

Venez chanter, danser et profiter de soirées festives avec Josy et Georges !

Josy vous propose ses spécialités sur réservation. Réchauffez vous également avec un chocolat ou thé chaud accompagnés de douceur. Moment festif et convivial garantie !.

2023-11-15 fin : 2023-03-31 . .

20 Rue de l’Ancienne Mairie Chez Josy et Georges

Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and sing, dance and enjoy festive evenings with Josy and Georges!

Josy’s specialities are available on reservation. Warm up with a cup of hot chocolate or tea. A festive, convivial evening guaranteed!

Venga a cantar, bailar y disfrutar de veladas festivas con Josy y Georges

Las especialidades de Josy están disponibles previa reserva. También podrá calentarse con un chocolate caliente o un té acompañado de dulces. Una velada festiva y agradable garantizada

Singen, tanzen und genießen Sie festliche Abende mit Josy und Georges!

Josy bietet Ihnen auf Vorbestellung ihre Spezialitäten an. Wärmen Sie sich auch mit einer heißen Schokolade oder einem Tee auf, begleitet von Süßigkeiten. Ein festlicher und geselliger Moment ist garantiert!

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme Val de Sioule