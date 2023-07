Les ouvrages fortifiés : Montfaucon 20 rue de la Vue des Alpes Montfaucon, 12 juillet 2023, Montfaucon.

Montfaucon,Doubs

Cette randonnée en boucle permettra de découvrir l’un des sites de mise en défense de Besançon lors de la guerre de 1870.

Mardi 14:30:00 fin : . EUR.

20 rue de la Vue des Alpes Belvédère de Montfaucon

Montfaucon 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



This loop hike will allow you to discover one of the sites where Besançon was defended during the 1870 war

Esta excursión en bucle le permitirá descubrir uno de los lugares donde se defendió Besançon durante la guerra de 1870

Diese Rundwanderung führt zu einem der Orte, an denen Besançon während des Krieges von 1870 verteidigt wurde

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON