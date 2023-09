Fascinant Week-end | Afterwork à la Maison Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole Cognac, 19 octobre 2023, Cognac.

Cognac,Charente

Dans le cadre du Fascinant Week-end, la maison Rémy Martin vous accueille jeudi 19 et vendredi 20 octobre pour une visite Afterwork en fin de journée suivie d’une dégustation* spéciale de 2 cocktails..

2023-10-19 18:00:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

20 rue de la Société Vinicole E. Rémy Martin & C°

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fascinant Weekend, Maison Rémy Martin welcomes you on Thursday October 19th and Friday October 20th for an afterwork visit at the end of the day, followed by a special tasting* of 2 cocktails.

En el marco del Fascinant Weekend, la Casa de Rémy Martin le recibe el jueves 19 y el viernes 20 de octubre para una visita afterwork al final de la jornada, seguida de una degustación especial* de 2 cócteles.

Im Rahmen des Fascinant Week-end empfängt Sie das Haus Rémy Martin am Donnerstag, den 19. und Freitag, den 20. Oktober zu einer Afterwork-Tour am Ende des Tages, gefolgt von einer speziellen Verkostung* von 2 Cocktails.

Mise à jour le 2023-09-14 par Destination Cognac