Visite de la Maison Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole, 2 janvier 2023, Cognac.

Accompagné d’un guide dédié, venez découvrir l’univers du cognac selon Rémy Martin. Profitez d’un large choix de visites et d’expériences inoubliables, découvrez nos savoir-faire et nos engagements au cours d’expériences inspirantes..

20 rue de la Société Vinicole

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



Since 1724, the House of Rémy Martin focuses on producing cognacs with the highest standards of quality. Accompanied by a dedicated guide, come and discover the world of cognac according to Rémy Martin. Enjoy a wide choice of tours and unforgettable experiences, discover our know-how and our commitments during inspiring experiences that highlight our environment.

Desde 1724, la Casa de Rémy Martin se centra en la producción de coñacs con los más altos estándares de calidad. Acompañado de un guía dedicado, ven a descubrir el mundo del coñac según Rémy Martin. Disfrute de una amplia selección de tours y experiencias inolvidables, descubra nuestro know-how y nuestros compromisos durante experiencias inspiradoras que destacan nuestro entorno.

Begleitet von einem engagierten Führer, entdecken Sie die Welt des Cognacs nach Rémy Martin. Profitieren Sie von einer großen Auswahl an Besichtigungen und unvergesslichen Erlebnissen. Entdecken Sie unser Know-how und unser Engagement während inspirierender Erlebnisse.

