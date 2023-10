Le Fascinant Week-end – « Ils se mettent en 4 pour nos 5 vins ! » : Domaine et Brasserie de la Rodaie 20 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 20 octobre 2023, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Brasseur vigneron

Regardez ce qu’un vigneron plein d’idées peut réserver comme surprise : à Saint-Nicolas de Bourgueil, on ne trouve pas que des vignobles. Curieux et créatifs, il n’en fallait pas plus à Hervé et Stéphanie Morin pour se lancer dans la création de leur brasserie artisanale..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 11:00:00. EUR.

20 Rue de la Rodaie

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Brewer-winemaker

Take a look at the surprises a winegrower full of ideas can conjure up: in Saint-Nicolas de Bourgueil, it’s not all vineyards. Curious and creative, that’s all it took for Hervé and Stéphanie Morin to launch their craft brewery.

Elaborador de vino

Eche un vistazo a lo que le depara un viticultor lleno de ideas: en Saint-Nicolas de Bourgueil encontrará algo más que viñedos. Hervé y Stéphanie Morin son curiosos y creativos, y eso es todo lo que necesitaron para montar su propia fábrica de cerveza artesanal.

Braumeister Winzer

Sehen Sie, was ein ideenreicher Winzer für Überraschungen bereithält: In Saint-Nicolas de Bourgueil findet man nicht nur Weinberge. Neugierig und kreativ – mehr brauchten Hervé und Stéphanie Morin nicht, um sich mit der Gründung ihrer handwerklichen Brauerei zu beschäftigen.

