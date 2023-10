La Boum des P’tits Monstres 20 rue de la République Souvigny, 31 octobre 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Plongez dans l’univers d’Halloween !.

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

20 rue de la République Sphère plaisir

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Dive into the world of Halloween!

¡Sumérgete en el mundo de Halloween!

Tauchen Sie in die Welt von Halloween ein!

Mise à jour le 2023-10-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région