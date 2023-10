EXPOSITION: COLLECTION TRANSMISSION 20 rue de la République Pornic, 25 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Vente au profit du centre écoute familiale du Pays de Retz..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:30:00. .

20 rue de la République Maison du Chapitre

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Sale in aid of the Pays de Retz family listening center.

Venta a beneficio del centro de escucha familiar de Pays de Retz.

Verkauf zu Gunsten des Centre écoute familiale du Pays de Retz.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire