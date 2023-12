Les P’tites Histoires de Noël 20 rue de La Paille Charroux, 23 décembre 2023, Charroux.

Charroux Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 15:00:00

fin : 2023-12-23 17:00:00

Il était une fois, dans la Grange du Voyageur, à la boutique Des Mots d’Emaux à Charroux, un conteur qui racontait des histoires de Noël aux petits et grands enfants…Installez-vous confortablement et retombez en enfance en écoutant le conteur..

Il était une fois, dans la Grange du Voyageur, à la boutique Des Mots d’Emaux à Charroux, un conteur qui racontait des histoires de Noël aux petits et grands enfants…Installez-vous confortablement et retombez en enfance en écoutant le conteur.

.

20 rue de La Paille La Grange du Voyageur, à la boutique Des Mots d’Emaux .

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de tourisme Val de Sioule