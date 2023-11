Marché de Noël 20 rue de la Mairie Tournon-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Indre

Tournon-Saint-Martin Marché de Noël 20 rue de la Mairie Tournon-Saint-Martin, 9 décembre 2023, Tournon-Saint-Martin. Tournon-Saint-Martin,Indre Ambiance musicale, stands artisanaux, bourse aux jouets, produits locaux, tombola, buvette..

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 13:00:00. EUR.

20 rue de la Mairie

Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire



Musical atmosphere, craft stands, toy market, local products, tombola, refreshment stand. Ambiente musical, puestos de artesanía, mercado de juguetes, productos locales, tómbola, refrescos. Musikalische Umrahmung, Handwerksstände, Spielzeugbörse, lokale Produkte, Tombola, Getränkestand.

