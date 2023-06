RÉPÉTITION EN PLEIN AIR 20 Rue de la mairie Laveline-devant-Bruyères, 9 juin 2023, Laveline-devant-Bruyères.

Laveline-devant-Bruyères,Vosges

Les musiciens s’installent dans la rue !

Les beaux jours reviennent, et avec eux les répétitions en plein de la Musique Municipale de Bruyères.

Les musiciens déplient leurs pupitres les vendredis soirs à partir de 20h00.. Tout public

Vendredi 2023-06-09 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-09 21:30:00. 0 EUR.

20 Rue de la mairie Mairie

Laveline-devant-Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Musicians take to the streets!

The fine weather is back, and with it the open-air rehearsals of the Musique Municipale de Bruyères.

The musicians unfold their music stands on Friday evenings from 8.00 pm.

¡Los músicos salen a la calle!

Vuelve el buen tiempo y con él los ensayos al aire libre de la Banda Municipal de Bruyères.

Los músicos instalan sus atriles los viernes por la tarde a partir de las 20:00.

Die Musiker lassen sich auf der Straße nieder!

Die schönen Tage kehren zurück und mit ihnen die Proben im Freien der Stadtmusik von Bruyères.

Die Musiker klappen freitagabends ab 20 Uhr ihre Notenständer aus.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES