Festival Cinéma Télérama 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu, mercredi 17 janvier 2024.

Saulieu Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17

fin : 2024-01-23

Les films programmés au cinéma :

EN AVANT-PREMIERE : Daaaaaali ! – 1h18

Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire.

Comédie dramatique française de Quentin Dupieux

Avec : Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Edouard Baer…

Bande-annonce : https://youtu.be/hDCb_gdtvjQ?feature=shared

?? MER. 17 à 20h30

Linda veut du Poulet ! – 1h16 – dès 6 ans

Non, ce n’est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette ! Cette punition est parfaitement injuste !… Et maintenant Paulette ferait tout pour se faire pardonner, même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale ?… De poulailler en camion de pastèques, de flicaille zélée en routier allergique, de mémé en inondation, Paulette et sa fille partiront en quête du poulet, entraînant toute la bande à Linda et finalement tout le quartier. Mais Linda ne sait pas que ce poulet, jadis si bien cuisiné par son père, est la clef de son souvenir perdu… Au fait, quelqu’un sait tuer un poulet ?…

Film d’animation de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

Bande-annonce : https://youtu.be/2B_qFtq5nQc?feature=shared

?? MER. 17 à 18h

?? DIM. 21 à 16h

Anatomie d’une chute – 2h31

?? Palme d’Or du Festival de Cannes 2023

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Thriller français de Justine Triet avec Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner…

Bande-annonce : https://youtu.be/4vomBbFSs8g?feature=shared

?? JEU. 18 à 14h30

?? VEN. 19 à 21h

Le Procès Goldman – 1h56

En avril 1976, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l’icône de la gauche intellectuelle. Georges Kiejman, jeune avocat, assure sa défense. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l’issue du procès incertaine.

Drame français de Cédric Kahn avec Arieh Worthalter, Arthur Harari, Stéphan Guérin-Tillié…

Bande-annonce : https://youtu.be/lVU364k9eYU?feature=shared

?? JEU. 18 à 20h30

?? LUN. 22 à 14h30

Le Règne animal – 2h08

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Drame français de Thomas Cailley avec Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos…

Bande-annonce : https://youtu.be/FghKN8z7qpA?feature=shared

?? SAM. 20 à 21h

?? DIM. 21 à 20h30

YANNICK – 1h07

En pleine représentation de la pièce Le Cocu , un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main…

Comédie française de Quentin Dupieux avec Raphaël Quenard, Pio Marmaï, Blanche Gardin…

Bande-annonce : https://youtu.be/5OLFCHvHa2A?feature=shared

?? DIM. 21 à 18h

?? MAR. 23 à 20h30

Chien de la casse – 1h33

Dog et Mirales sont amis d’enfance. Ils vivent dans un petit village du sud de la France et passent la majeure partie de leurs journées à traîner dans les rues. Pour tuer le temps, Mirales a pris l’habitude de taquiner Dog plus que de raison. Leur amitié va être mise à mal par l’arrivée au village d’une jeune fille, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d’amour. Rongé par la jalousie, Mirales va devoir se défaire de son passé pour pouvoir grandir, et trouver sa place.

Comédie dramatique française de Jean-Baptiste Durand avec Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Galatea Bellugi…

Bande-annonce : https://youtu.be/dCMcSQEXAY4?feature=shared

?? LUN. 22 à 20h30

?? MAR. 23 à 18h

+ d’infos : http://etoile-saulieu.fr

