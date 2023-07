PROMENADE À PETITS PAS 20 rue de la Gare Hennecourt, 13 juillet 2023, Hennecourt.

Hennecourt,Vosges

Promenade à petits pas.

Profitons de l’été pour gambader à Hennecourt et découvrons ou redécouvrons de beaux endroits et monuments !

Jeune public accompagné.

Réservation par mail ou par téléphone. Enfants

Jeudi 2023-07-13 09:30:00 fin : 2023-07-13 11:00:00. 0 EUR.

20 rue de la Gare Salle des fêtes

Hennecourt 88270 Vosges Grand Est



Take a stroll.

Let’s take advantage of summer to stroll around Hennecourt and discover or rediscover some beautiful places and monuments!

Accompanied young public.

Reservations by e-mail or telephone

Un pequeño paseo.

Aproveche el verano para pasear por Hennecourt y descubrir o redescubrir algunos bellos lugares y monumentos

Público joven acompañado.

Reserve por correo electrónico o teléfono

Ein Spaziergang mit kleinen Schritten.

Nutzen wir den Sommer, um durch Hennecourt zu streifen und schöne Orte und Denkmäler zu entdecken oder wiederzuentdecken!

Junges Publikum in Begleitung.

Reservierung per E-Mail oder Telefon

