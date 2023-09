MARCHÉ DE NOËL AU JARDIN DES PUYS 20 Rue de la Fontaine Pouzauges Catégories d’Évènement: Pouzauges

Vendée MARCHÉ DE NOËL AU JARDIN DES PUYS 20 Rue de la Fontaine Pouzauges, 15 décembre 2023, Pouzauges. Pouzauges,Vendée Marché de Noël au jardin des Puys..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:00:00. .

20 Rue de la Fontaine Jardin des Puys

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire



Christmas market in the Jardin des Puys. Mercado de Navidad en el Jardin des Puys. Weihnachtsmarkt im Jardin des Puys. Mise à jour le 2023-09-27 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Pouzauges, Vendée Autres Lieu 20 Rue de la Fontaine Adresse 20 Rue de la Fontaine Jardin des Puys Ville Pouzauges Departement Vendée Lieu Ville 20 Rue de la Fontaine Pouzauges latitude longitude 46.775204;-0.8195964

20 Rue de la Fontaine Pouzauges Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouzauges/