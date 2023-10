Femmes, prenez place ! 20 Rue de la Citadelle CS 10036 Parthenay, 13 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le Réseau STOP Violences 79 organise une semaine d’action autour du droit des femmes.

Lundi 13 novembre et mardi 14 novembre de 14h à 17h à l’Antenne Médico-Sociale à Parthenay (AMS )

Jeu sur le Droit et la Justice

Expositions

Atelier préjugés

Echanges autour de la parole de l’enfant avec l’association Les Petits Fantômes

Mercredi 15 novembre de 14h à 17h l’Antenne Médico-Sociale à Parthenay (AMS )

Atelier Art-thérapie

Expositions

Atelier préjugés

Echanges autour de la parole de l’enfant

Mercredi 15 novembre à 20h au cinéma « Le Foyer à Parthenay »

Ciné-débat « L’amour et les forêts » (avec Virgina Efira et Melvil Poupaud) organisé par la ville de Châtillon-sur-Thouet.

Vendredi 17 novembre au lycée Ernest Pérochon

Journée de sensibilisation sur le droit, les préjugés et les violences..

2023-11-13 fin : 2023-11-17

20 Rue de la Citadelle CS 10036 Antenne médico-sociale de Gâtine

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the day to combat violence against women, the Réseau STOP Violences 79 is organizing a week of action around women’s rights.

Monday November 13 and Tuesday November 14 from 2pm to 5pm at the Antenne Médico-Sociale in Parthenay (AMS )

Game on Law and Justice

Exhibitions

Prejudice workshop

Discussions on children’s views with the association Les Petits Fantômes

Wednesday November 15 from 2pm to 5pm at the Antenne Médico-Sociale in Parthenay (AMS )

Art therapy workshop

Exhibitions

Prejudice workshop

Exchanges around the word of the child

Wednesday November 15 at 8pm at « Le Foyer » cinema in Parthenay

Film-debate « L’amour et les forêts » (with Virgina Efira and Melvil Poupaud) organized by the town of Châtillon-sur-Thouet.

Friday November 17 at Lycée Ernest Pérochon

Awareness day on the law, prejudice and violence.

En el marco de la jornada para combatir la violencia contra las mujeres, la Red STOP Violencias 79 organiza una semana de acción sobre los derechos de la mujer.

Lunes 13 de noviembre y martes 14 de noviembre de 14.00 a 17.00 horas en la Antena Médico-Social de Parthenay (AMS )

Juego sobre Derecho y Justicia

Exposiciones

Taller sobre los prejuicios

Debates sobre la opinión de los niños con la asociación Les Petits Fantômes

Miércoles 15 de noviembre de 14.00 a 17.00 h l’Antenne Médico-Sociale à Parthenay (AMS )

Taller de arteterapia

Exposiciones

Taller sobre los prejuicios

Debates sobre la opinión de los niños

Miércoles 15 de noviembre a las 20.00 h en el cine Le Foyer de Parthenay

Cine-debate « L’amour et les forêts » (con Virgina Efira y Melvil Poupaud) organizado por el ayuntamiento de Châtillon-sur-Thouet.

Viernes 17 de noviembre en el Liceo Ernest Pérochon

Jornada de sensibilización sobre la ley, los prejuicios y la violencia.

Im Rahmen des Tages zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen organisiert das Netzwerk STOP Violences 79 eine Aktionswoche rund um das Frauenrecht.

Montag, 13. November, und Dienstag, 14. November, von 14.00 bis 17.00 Uhr in der Antenne Médico-Sociale in Parthenay (AMS )

Spiel zum Thema Recht und Justiz

Ausstellungen

Workshop Vorurteile

Austausch über das Wort des Kindes mit dem Verein Les Petits Fantômes

Mittwoch, 15. November, 14.00-17.00 Uhr Antenne Médico-Sociale in Parthenay (AMS)

Workshop Kunsttherapie

Ausstellungen

Workshop Vorurteile

Austausch rund um das Wort des Kindes

Mittwoch, 15. November um 20 Uhr im Kino « Le Foyer à Parthenay »

Filmdebatte « L’amour et les forêts » (mit Virgina Efira und Melvil Poupaud), organisiert von der Stadt Châtillon-sur-Thouet.

Freitag, 17. November im Lycée Ernest Pérochon

Sensibilisierungstag zu den Themen Recht, Vorurteile und Gewalt.

