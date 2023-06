Les écuries de Messey 20 rue de la bouche du bois Messey-sur-Grosne, 29 juin 2023, Messey-sur-Grosne.

Messey-sur-Grosne,Saône-et-Loire

Ateliers et séances individuelles à pieds pour un accompagnement bienveillant avec les chevaux..

à ; fin : . .

20 rue de la bouche du bois

Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Workshops and individual sessions on foot for a caring accompaniment with horses.

Talleres y sesiones individuales a pie para un acompañamiento cuidadoso con los caballos.

Workshops und Einzelsitzungen zu Fuß für eine wohlwollende Begleitung mit den Pferden.

Mise à jour le 2023-06-23 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II