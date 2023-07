DÉCOUVERTE DE BOUXURULLES 20 rue de Charmes Bouxurulles, 27 août 2023, Bouxurulles.

Bouxurulles,Vosges

Découverte de Bouxurulles.

Sortie pédestre et patrimoniale autour de Bouxurulles. 7,5 km environ. La balade sera suivie d’un repas au Boux du monde (apéro + vin + entrée-plat-dessert + café). 30€ par personne (repas et boisson).

Proposée par la commune de Bouxurulles.

Réservation obligatoire avant le 20 août par téléphone ou par mail.. Tout public

Dimanche 2023-08-27 09:30:00 fin : 2023-08-27 14:00:00. 30 EUR.

20 rue de Charmes Mairie

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est



Discover Bouxurulles.

Walking and heritage trail around Bouxurulles. approx. 7.5 km. The walk will be followed by a meal at Boux du monde (aperitif + wine + starter-main course-dessert + coffee). 30? per person (meal and drinks).

Proposed by the commune of Bouxurulles.

Reservations required by August 20, by phone or e-mail.

Descubrir Bouxurulles.

Recorrido a pie y por el patrimonio de Bouxurulles. aprox. 7,5 km. Después del paseo, comida en Le Boux du Monde (aperitivo + vino + entrante – plato principal – postre + café). 30 por persona (comida y bebida).

Organizado por el municipio de Bouxurulles.

Reserva obligatoria antes del 20 de agosto por teléfono o correo electrónico.

Entdeckung von Bouxurulles.

Ausflug zu Fuß und zum Kulturerbe rund um Bouxurulles. ca. 7,5 km. Im Anschluss an die Wanderung gibt es ein Essen im Boux du Monde (Aperitif + Wein + Vorspeise, Hauptgericht, Dessert + Kaffee). 30? pro Person (Essen und Getränke).

Angeboten von der Gemeinde Bouxurulles.

Reservierung vor dem 20. August per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT MIRECOURT