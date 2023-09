LES MERCREDIS CRÉATIFS À CAP LOIRE 20 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire LES MERCREDIS CRÉATIFS À CAP LOIRE 20 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire, 25 octobre 2023, Mauges-sur-Loire. Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire les mercredis créatifs à Cap loire.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

20 Rue d’Anjou CAP LOIRE

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire



creative Wednesdays at Cap loire miércoles creativos en Cap Loire die kreativen mittwochs in Cap loire Mise à jour le 2023-03-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu 20 Rue d'Anjou Adresse 20 Rue d'Anjou CAP LOIRE Ville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 20 Rue d'Anjou Mauges-sur-Loire latitude longitude 47.39022;-0.86254

20 Rue d'Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/