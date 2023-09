ANIMATION : CHASSE AU TRÉSOR À CAP LOIRE 20 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire, 16 septembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Un trésor caché à Cap Loire ? Oseras-tu partir à sa recherche et relever tous les défis ?.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

A hidden treasure at Cap Loire? Will you dare to go in search of it and take up all the challenges?

¿Un tesoro escondido en Cap Loire? ¿Te atreverás a ir en su busca y aceptar todos los retos?

Gibt es einen versteckten Schatz in Cap Loire? Traust du dich, ihn zu suchen und alle Herausforderungen anzunehmen?

