Bal Occitan Ti’Bal Tribal 20, rue cajarc, Agen (47) Bal Occitan Ti’Bal Tribal 20, rue cajarc, Agen (47), 10 décembre 2023, . Bal Occitan Ti’Bal Tribal Dimanche 10 décembre, 18h30 20, rue cajarc, Agen (47) Bal gratuit Proposé par Culturas d’Òc en Lot et Garonne et les Montreurs d’Images. Dans le cadre du spectacle L’Homme à la manivelle. Ce bal de tous les accents, c’est un bal autour du monde pour faire danser la vie où le jazz cogne, valse, virevolte, chaloupe et s’encanaille. De la valse au cha cha en passant par le fandango, seul ou en couple, le Ti’Bal Tribal d’André Minvielle nous invite à faire danser la vie. André Minvielle : voix et batterie Juliette Minvielle : claviers et voix Fernand « Nino » Ferrer : basse Durée : 1h30 infos : 06 76 31 33 22 source : événement Bal Occitan Ti’Bal Tribal publié sur AgendaTrad 20, rue cajarc, Agen (47) La Tannerie

20, rue cajarc, 47000 Agen, France [{« link »: « https://www.sortir47.fr/evenement/lhomme-a-la-manivelle-3/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46555 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T18:30:00+01:00 – 2023-12-10T20:00:00+01:00

2023-12-10T18:30:00+01:00 – 2023-12-10T20:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu 20, rue cajarc, Agen (47) Adresse La Tannerie 20, rue cajarc, 47000 Agen, France Age max 110 Lieu Ville 20, rue cajarc, Agen (47) latitude longitude 44.203142;0.616363

20, rue cajarc, Agen (47) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//