Quinzaine Occitane immersion festive , concert et bal 20, rue cajarc, Agen (47) Quinzaine Occitane immersion festive , concert et bal 20, rue cajarc, Agen (47), 5 octobre 2023, . Quinzaine Occitane immersion festive , concert et bal Jeudi 5 octobre, 17h30 20, rue cajarc, Agen (47) 17h30 : la Quinzaine Occitane investit la place Jasmin d ‘ Agen pour une immersion festive dans la culture occitane , ouverte au grand public . 21h CONCERT en langues régionales au Florida en partenariat avec « Voix du Sud » et, BAL avec le groupe » Ciac Boum » source : événement Quinzaine Occitane immersion festive , concert et bal publié sur AgendaTrad 20, rue cajarc, Agen (47) La Tannerie

