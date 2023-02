Boeuf Occitan et Vachement’ Bal 20, rue cajarc, Agen (47)

Boeuf Occitan et Vachement’ Bal 20, rue cajarc, Agen (47), 27 avril 2023, . Boeuf Occitan et Vachement’ Bal Jeudi 27 avril, 19h30 20, rue cajarc, Agen (47) avec Sebastien Cogan 20, rue cajarc, Agen (47) La Tannerie 20, rue cajarc, 47000 Agen, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41248”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] « Boeuf trad’ occitan », précédé d’un Atelier d’initiation au Boeuf!et suivi du “Vachement’Bal” Le BOEUF:Moment privilégié où un groupe de musiciens joue un morceau lancé parun des leurs; morceau qu’ils connaissent…ou pas ! Auquel cas, ils doiventl’attraper au vol… et ainsi de suite !Le répertoire utilisé pour ce boeuf sera issu des répertoires trad’occitan…mais le boeuf est ouvert aux musiciens de tous horizons ! Toutinstrument, chant compris. Le boeuf sera précédé d’un ATELIER D’INITIATION:Vous souhaitez jouer avec d’autres, mais n’osez pas, pensez ne pas êtrecapable de jouer en « boeuf » et/ou ne savez pas comment faire: cet atelierest fait pour vous ! Répertoire trad’ occitan. Ouvert à tout musicien/chanteur ayant au moins 1ou 2 ans de pratique. Au Florida, 1 fois par mois– 19h30-20h30: atelier d’initiation au boeuf- 20h30-22 h: boeuf et Vachement’ bal Participation:5€ pour l’atelier d’initiation au Boeuf et le Boeuf Tous renseignements : 06 32 75 96 77 prochaine date : jeudi 1 juin source : événement Boeuf Occitan et Vachement’ Bal publié sur AgendaTrad

