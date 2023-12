Projection de film 20 rue Bergeron Vebret Yzeure, 4 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Projection du film Maman, j’ai raté l’avion, par Mouv’03.

Vente de friandises sur place..

2023-12-19 19:00:00 fin : 2023-12-19 . .

20 rue Bergeron Vebret Préau école Louise-Michel

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the film Maman, j’ai raté l’avion, by Mouv?03.

Sale of sweets on site.

Proyección de la película Maman, j’ai raté l’avion, de Mouv?03.

Venta de dulces in situ.

Vorführung des Films « Mama, ich habe das Flugzeug verpasst » von Mouv?03.

Verkauf von Süßigkeiten vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région