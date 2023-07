Aux fraises de Bourcq 20 rue basse Bourcq, 12 juillet 2023, Bourcq.

Bourcq,Ardennes

Vente de fraises en direct du producteur au consommateur au chalet au bord de la route principale.Ouvert du mardi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.De mai à octobre Distributeur automatique de fraises 24h/24 et 7j/7 (sous réserve de stocks disponibles.).

20 rue basse

Bourcq 08400 Ardennes Grand Est



Strawberries are sold directly from the producer to the consumer at the cottage on the main road. Open Tuesday to Friday from 5pm to 7pm and Saturday from 10am to 12pm. From May to October Automatic strawberry dispenser 24 hours a day, 7 days a week (subject to stock availability)

Abierto de martes a viernes de 17:00 a 19:00 y los sábados de 10:00 a 12:00. Máquina expendedora de fresas 24 horas (según disponibilidad de existencias) de mayo a octubre

Verkauf von Erdbeeren direkt vom Erzeuger an den Verbraucher im Chalet an der Hauptstraße.Geöffnet von Dienstag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr.Von Mai bis Oktober Automatischer Erdbeerautomat rund um die Uhr (solange der Vorrat reicht)

