Visite des ateliers Alphaporcelaine 20 rue Augustin Thierry Limoges, 5 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Alphaporcelaine propose des lettres de l’alphabet en porcelaine pour célébrer un évènement (Mariage,anniversaire, baptême, décoration ou cadeaux) ou pour être utilisées dans le cadre professionnel (carte de visites, support pour des événements, colloques).

Les lettres sont fabriquées par la manufacture Arquié Entreprise du Patrimoine Vivant EPV, elles sont ensuite manipulées par 6 personnes pour finir un objet fait main, unique et de caractère. Venez découvrir le processus de création de ces lettres lors d’une visite de l’atelier.

Franck Pagnoux vous propose de découvrir son atelier tous les samedis de 10h à 12h.

Durée : 30 min

1 à 5 personnes.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 12:00:00. .

20 rue Augustin Thierry

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Alphaporcelaine offers porcelain letters of the alphabet to celebrate an event (weddings, birthdays, christenings, decorations or gifts) or for professional use (business cards, support for events, conferences).

The letters are manufactured by Arquié Entreprise du Patrimoine Vivant EPV, and then handled by 6 people to create a unique, handmade object with character. Come and discover how these letters are created during a tour of the workshop.

Franck Pagnoux invites you to visit his workshop every Saturday from 10am to 12pm.

Duration: 30 min

1 to 5 people

Alphaporcelaine ofrece letras del alfabeto de porcelana para celebrar un acontecimiento (bodas, cumpleaños, bautizos, decoraciones o regalos) o para uso profesional (tarjetas de visita, soporte para eventos, conferencias).

Las letras son fabricadas por Arquié Entreprise du Patrimoine Vivant EPV, y luego manipuladas por 6 personas para crear un objeto único, hecho a mano y con carácter. Venga a ver cómo se crean estas letras durante una visita al taller.

Franck Pagnoux le invita a visitar su taller todos los sábados de 10.00 a 12.00 horas.

Duración: 30 minutos

de 1 a 5 personas

Alphaporcelaine bietet Buchstaben des Alphabets aus Porzellan an, um ein Ereignis zu feiern (Hochzeit, Geburtstag, Taufe, Dekoration oder Geschenke) oder um im beruflichen Bereich verwendet zu werden (Visitenkarten, Unterstützung für Veranstaltungen, Kolloquien).

Die Buchstaben werden von der Manufaktur Arquié Entreprise du Patrimoine Vivant EPV hergestellt und anschließend von sechs Personen bearbeitet, um ein handgefertigtes, einzigartiges und charaktervolles Objekt zu fertigen. Erfahren Sie bei einem Besuch der Werkstatt mehr über den Entstehungsprozess dieser Buchstaben.

Franck Pagnoux bietet Ihnen jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, seine Werkstatt zu besichtigen.

Dauer: 30 Min

1 bis 5 Personen

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Limoges Métropole