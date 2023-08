Journées Européennes du Patrimoine – Exposition sur le protestantisme et le sport 20 Rue Antoine Gadaud Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

C’est peu connu, mais le protestantisme a joué un rôle de premier plan dans le développement du sport au niveau mondial. Inventeur du basket-ball et du volley-ball via le réseau des Young Men’s Christian Association (YMCA), il fut le promoteur de nombre de sports à la sortie de la défaite de 1870, au nom d’un idéal de force physique comme morale : la « chrétienté musculaire » (Muscular Christianity). C’est cette histoire que nous vous proposons de découvrir dans une exposition qui fera place à de nombreux portraits de sportifs protestants de haut-niveau, d’hier à d’aujourd’hui..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

20 Rue Antoine Gadaud Temple de l’église protestante unie

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It’s not widely known, but Protestantism has played a leading role in the development of sport worldwide. The inventor of basketball and volleyball via the Young Men’s Christian Association (YMCA) network, it was the promoter of a number of sports after the defeat of 1870, in the name of an ideal of physical and moral strength: « Muscular Christianity ». This is the story we invite you to discover in an exhibition featuring portraits of top-level Protestant athletes, past and present.

No es muy conocido, pero el protestantismo ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo del deporte en todo el mundo. Inventor del baloncesto y del voleibol a través de la Young Men’s Christian Association (YMCA), fue el promotor de numerosos deportes tras la derrota de 1870, en nombre de un ideal de fuerza física y moral: el cristianismo muscular. Esta es la historia que le invitamos a descubrir en una exposición que presenta retratos de deportistas protestantes de alto nivel, del pasado y del presente.

Es ist kaum bekannt, aber der Protestantismus hat bei der weltweiten Entwicklung des Sports eine führende Rolle gespielt. Er erfand über das Netzwerk des Young Men’s Christian Association (YMCA) Basketball und Volleyball und förderte nach der Niederlage von 1870 zahlreiche Sportarten im Namen eines Ideals von körperlicher und moralischer Stärke: dem « muskulären Christentum » (Muscular Christianity). Diese Geschichte möchten wir Ihnen in einer Ausstellung näher bringen, in der auch zahlreiche Porträts protestantischer Spitzensportler aus Vergangenheit und Gegenwart zu sehen sein werden.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Communal de Périgueux