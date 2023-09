SPECTACLE DE CIRQUE – OUT OF THE BLUE 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 28 mai 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Se jouant de la gravité, deux circassiens s’immergent dans un aquarium géant pour inventer sous nos yeux une toute nouvelle discipline de cirque !

Sous l’eau, ils composent des mouvements quasi lunaires, font naître des images irréelles, dessinant un ballet aquatique qui tient tout bonnement de la rêverie…

Apnéistes aguerris, plongeurs et nageurs saisissants, Frédéri Vernier et son complice Sébastien Davis-VanGelder nous offrent un spectacle comme on n’en a jamais vu ! Une heure de bonheur au pays des sirènes.

(dès 6 ans). Tout public

Mardi 2024-05-28 20:30:00 fin : 2024-05-28 19:30:00. 10 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Defying gravity, two circus artists immerse themselves in a giant aquarium to invent a whole new circus discipline before our very eyes!

Underwater, they create almost lunar-like movements, conjuring up unreal images and creating a dream-like aquatic ballet?

Frédéri Vernier and his accomplice Sébastien Davis-VanGelder are seasoned freedivers, breathtaking divers and swimmers, putting on a show the likes of which we’ve never seen before! An hour of happiness in the land of mermaids.

(from 6 years)

Desafiando a la gravedad, dos artistas de circo se sumergen en un acuario gigante para inventar una nueva disciplina circense ante nuestros ojos

Bajo el agua, crean movimientos casi lunares y evocan imágenes irreales, creando un ballet acuático de ensueño..

Frédéri Vernier y su compañero Sébastien Davis-VanGelder, buceadores experimentados y nadadores impresionantes, ofrecen un espectáculo nunca visto Una hora de felicidad en el país de las sirenas.

(a partir de 6 años)

Zwei Zirkusartisten spielen mit der Schwerkraft und tauchen in ein riesiges Aquarium ein, um vor unseren Augen eine völlig neue Zirkusdisziplin zu erfinden!

Unter Wasser komponieren sie fast mondähnliche Bewegungen, lassen unwirkliche Bilder entstehen und entwerfen ein Wasserballett, das einfach nur zum Träumen einlädt?

Frédéri Vernier und sein Komplize Sébastien Davis-VanGelder bieten uns eine Show, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben Eine Stunde Glück im Land der Sirenen.

(ab 6 Jahren)

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE