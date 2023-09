CONCERT – SOUS L’ÉTOILE 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 24 mai 2024, Bar-le-Duc.

Invités par l’excellent festival Musicales en Barrois, Marianne Piketty et son ensemble Le Concert Idéal ont demandé à visiter le plateau du théâtre. Coup de foudre de la musicienne pour l’acoustique de l’acb, elle choisit alors d’y enregistrer son dernier album. Après cet enregistrement salué par la critique, nous sommes heureux de les accueillir une nouvelle fois pour l’ouverture du festival Musicales en Barrois.

Qui peut se dire insensible à la nuit ? Rêves, angoisses ou inspirations, la nuit ouvre des portes dont elle seule a la clé. Son silence, visuel et sonore, exalte les sens… Ce nouveau programme glisse des soirs aux matins de Lili Boulanger, aux fantômes, alcools et aurores de Vivaldi, des rêves et poèmes d’Ysaÿe à la création Bajo la estrella du jeune compositeur Alex Nante. En dépit des lieux, des époques et des personnages, la nuit ne cesse d’exercer son mystère…

Tarifs définis par le festival Musicales en Barrois.

Ouverture des réservations en mars 2024 au moment du lancement de la billetterie du festival.. Tout public

Vendredi 2024-05-24 20:30:00 fin : 2024-05-24 22:00:00. .

Invited by the excellent Musicales en Barrois festival, Marianne Piketty and her ensemble Le Concert Idéal asked to visit the theater. The musician fell in love with the acoustics of the acb, and decided to record her latest album there. Following this critically acclaimed recording, we are delighted to welcome them once again for the opening of the Musicales en Barrois festival.

Who can say they are insensitive to the night? Dreams, anxieties or inspirations, the night opens doors to which it alone holds the key. Its silence, visual and aural, exalts the senses? This new program glides from the evenings to the mornings of Lili Boulanger, to the ghosts, spirits and auroras of Vivaldi, from the dreams and poems of Ysaÿe to the creation Bajo la estrella by young composer Alex Nante. In spite of the places, times and characters, the night never ceases to exert its mystery?

Prices set by the Musicales en Barrois festival.

Reservations open in March 2024, when the festival launches its ticketing service.

Invitados por el excelente festival Musicales en Barrois, Marianne Piketty y su conjunto Le Concert Idéal pidieron visitar el teatro. La música se enamoró de la acústica del acb y decidió grabar allí su último álbum. Tras esta grabación aclamada por la crítica, estamos encantados de recibirles de nuevo para inaugurar el festival Musicales en Barrois.

¿Quién puede decir que son insensibles a la noche? Sueños, angustias o inspiraciones, la noche abre puertas de las que sólo ella tiene la llave. Su silencio, tanto visual como auditivo, estimula los sentidos.. Este nuevo programa se desliza de las noches a las mañanas de Lili Boulanger, a los fantasmas, alcoholes y auroras de Vivaldi, de los sueños y poemas de Ysaÿe a la creación Bajo la estrella del joven compositor Alex Nante. A pesar de los lugares, los tiempos y los personajes, la noche nunca deja de ejercer su misterio?

Precios fijados por el festival Musicales en Barrois.

Las reservas se abrirán en marzo de 2024, cuando se ponga en marcha la taquilla del festival.

Marianne Piketty und ihr Ensemble Le Concert Idéal wurden von dem ausgezeichneten Festival Musicales en Barrois eingeladen, die Bühne des Theaters zu besuchen. Die Musikerin verliebte sich auf den ersten Blick in die Akustik des acb und beschloss, hier ihr letztes Album aufzunehmen. Nach dieser von der Kritik gefeierten Aufnahme freuen wir uns, sie erneut zur Eröffnung des Festivals Musicales en Barrois begrüßen zu dürfen.

Wer kann schon sagen, dass er von der Nacht unberührt ist? Träume, Ängste oder Inspirationen – die Nacht öffnet Türen, zu denen nur sie den Schlüssel hat. Ihre Stille, visuell und akustisch, regt die Sinne an? Dieses neue Programm gleitet von Lili Boulangers « soirs aux matins » zu Vivaldis « fantômes, alcools et aurores », von Ysaÿes « rêves et poèmes » zu der Uraufführung « Bajo la estrella » des jungen Komponisten Alex Nante. Trotz aller Orte, Zeiten und Personen bleibt die Nacht geheimnisvoll

Die Preise werden vom Festival Musicales en Barrois festgelegt.

Buchungen sind ab März 2024 möglich, wenn der Kartenverkauf des Festivals beginnt.

