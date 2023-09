SPECTACLE – MÉMENTO 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 28 mars 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Des battles aux scènes les plus prestigieuses, la compagnie Mazelfreten n’en finit pas d’étonner ! Faisant se rencontrer hip-hop et électro, secouant le monde de la danse à chacune de ses créations, cette compagnie ouvre un nouveau chapitre avec cette pièce très attendue…

Entre lenteurs et fulgurances, musique électro et acoustique, six danseurs libèrent toute leur énergie pour laisser exploser leur technicité ! Spontanée, engagée et viscérale, la gestuelle ciselée de ces danseurs hors pair nous soulève… jusqu’à la transe !

On l’oublie souvent, les artistes du spectacle vivant sont également des sportifs de haut niveau. Si les abords des stades sont peuplés d’athlètes, on en trouve également bien souvent sur les plateaux des théâtres.

(dès 8 ans). Tout public

Jeudi 2024-03-28 20:30:00 fin : 2024-03-28 21:20:00. 10 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



From battles to the most prestigious stages, the Mazelfreten company never ceases to amaze! Bringing together hip-hop and electro, shaking up the dance world with each of its creations, the company opens a new chapter with this eagerly-awaited piece?

Between slowness and dazzle, electro and acoustic music, six dancers unleash all their energy to let their technical skills explode! Spontaneous, committed and visceral, the chiselled gestures of these peerless dancers lift us? to the point of trance!

We often forget that performing artists are also top-level athletes. If stadiums are full of athletes, you’ll often find them on the stage too.

(from 8 years)

De las batallas a los escenarios más prestigiosos, Mazelfreten no deja de sorprender Uniendo hip-hop y electro, sacudiendo el mundo de la danza con cada una de sus creaciones, la compañía abre un nuevo capítulo con esta esperada pieza..

Los seis bailarines despliegan toda su energía para hacer explotar sus habilidades técnicas Espontáneos, comprometidos y viscerales, los movimientos cincelados de estos bailarines sin par nos elevan… ¡hasta el trance!

A menudo olvidamos que los artistas del espectáculo son también deportistas de alto nivel. Si los estadios están llenos de atletas, también es frecuente encontrarlos en los escenarios de los teatros.

(a partir de 8 años)

Von den Battles bis zu den prestigeträchtigsten Bühnen – die Mazelfreten Company überrascht immer wieder aufs Neue! Die Kompanie, die Hip-Hop und Elektro aufeinandertreffen lässt und die Tanzwelt mit jeder ihrer Kreationen aufrüttelt, schlägt mit diesem lang erwarteten Stück ein neues Kapitel auf?

Zwischen langsamen und rasanten Bewegungen, Elektro- und Akustikmusik setzen sechs Tänzer ihre ganze Energie frei, um ihre technischen Fähigkeiten explodieren zu lassen! Spontan, engagiert und viszeral, die ziselierte Gestik dieser außergewöhnlichen Tänzer reißt uns mit? bis zur Trance!

Es wird oft vergessen, dass darstellende Künstler auch Hochleistungssportler sind. Nicht nur in den Stadien, sondern auch in den Theatern sind Sportler anzutreffen.

(ab 8 Jahren)

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE