OPÉRA – UNRAVEL 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 9 février 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

La talentueuse Lucie Cunningham s’inspire de l’Opéra de Ravel L’Enfant et les Sortilèges pour composer un spectacle foisonnant et étonnant ! Accompagnée de musiciens, elle retrace la colère de cet enfant et son expérience initiatique dans le jardin, forêt de l’inconscient et monde des rêves qui résonne en chacun de nous. Une invitation à regarder en face et à apprivoiser cette émotion qui fait si peur…

Musique en direct, marionnettes, objets transformés, ombres et gaines chinoises : Lucie Cunningham met toute son inventivité et son savoir-faire acquis auprès des plus grands maîtres au service de ce petit joyau musical, chef-d’œuvre de la musique vocale du début du 20ème !

(dès 6 ans). Tout public

Vendredi 2024-02-09 20:30:00 fin : 2024-02-09 21:25:00. 10 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The talented Lucie Cunningham draws her inspiration from Ravel?s opera L?Enfant et les Sortilèges to create an astonishingly rich show! Accompanied by musicians, she retraces the child?s anger and his initiatory experience in the garden, the forest of the unconscious and the world of dreams that resonates within each of us. An invitation to face up to and tame this emotion that is so frightening?

Live music, puppets, transformed objects, shadows and Chinese girdles: Lucie Cunningham brings all her inventiveness and know-how acquired with the greatest masters to bear on this musical gem, a masterpiece of vocal music from the early 20th century!

(from age 6)

La talentosa Lucie Cunningham se ha inspirado en la ópera de Ravel L’Enfant et les Sortilèges para crear un espectáculo rico y sorprendente Acompañada por músicos, recorre la cólera del niño y su experiencia iniciática en el jardín, el bosque del inconsciente y el mundo de los sueños que resuena en cada uno de nosotros. Una invitación a afrontar y domar esta emoción que tanto nos asusta?

Música en directo, marionetas, objetos transformados, sombras y fajas chinas: Lucie Cunningham pone toda la inventiva y el saber hacer que ha adquirido de los más grandes maestros al servicio de esta pequeña joya musical, ¡una obra maestra de la música vocal de principios del siglo XX!

(A partir de 6 años)

Die talentierte Lucie Cunningham hat sich von Ravels Oper L’Enfant et les Sortilèges inspirieren lassen, um ein üppiges und erstaunliches Stück zu komponieren! Begleitet von Musikern zeichnet sie den Zorn des Kindes und seine Initiationserfahrung im Garten nach, einem Wald des Unbewussten und einer Welt der Träume, die in jedem von uns widerhallt. Eine Einladung, dieser Emotion, die so viel Angst macht, ins Gesicht zu schauen und sie zu zähmen

Live-Musik, Marionetten, verwandelte Objekte, Schatten und chinesische Handschuhe: Lucie Cunningham setzt ihren ganzen Erfindungsreichtum und ihr bei den größten Meistern erworbenes Know-how ein, um dieses kleine musikalische Juwel zu schaffen, ein Meisterwerk der Vokalmusik des frühen 20. Jahrhunderts!

(ab 6 Jahren)

Mise à jour le 2023-09-14 par OT SUD MEUSE