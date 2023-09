SPECTACLE MUSICAL DE MARIONNETTES – DANS LES BOIS 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 10 janvier 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Au son du violoncelle, commence un voyage sensoriel et poétique dans les bois. Au coin d’un arbre ou d’une feuille, nous attendent cerf, coccinelle, renard, papillon et autres habitants. Le vent nous caresse, la pluie nous accompagne… Qu’il est bon de marcher en forêt, de sentir l’odeur du sous-bois et de se promener aux côtés d’un loup tout doux !

Les couleurs, les mots, les gestes et la musique nous enveloppent dans une bulle imaginaire, un temps entre parenthèse à savourer avec les plus petits. L’occasion d’emmener les très jeunes enfants à la découverte du monde du spectacle.

(dès 2 ans). Tout public

Mercredi 2024-01-10 18:30:00 fin : 2024-01-10 19:15:00. 10 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



To the sound of the cello, a sensory and poetic journey through the woods begins. At the corner of a tree or leaf, deer, ladybugs, foxes, butterflies and other inhabitants await us. The wind caresses us, the rain accompanies us? It’s so good to walk in the forest, to smell the undergrowth and to walk alongside a gentle wolf!

The colors, words, gestures and music envelop us in an imaginary bubble, a time between parentheses to be savored with the little ones. An opportunity to introduce very young children to the world of entertainment.

(from 2 years)

Al son del violonchelo, comienza un viaje sensorial y poético por el bosque. En la esquina de un árbol o de una hoja, nos esperan ciervos, mariquitas, zorros, mariposas y otros habitantes. El viento nos acaricia, la lluvia nos acompaña? Da gusto pasear por el bosque, oler la maleza y caminar junto a un manso lobo

Los colores, las palabras, los gestos y la música nos envuelven en una burbuja imaginaria, un tiempo muerto para disfrutar con los más pequeños. Es una oportunidad para introducir a los más pequeños en el mundo del entretenimiento.

(a partir de 2 años)

Mit dem Klang des Cellos beginnt eine sinnliche und poetische Reise in den Wald. In der Ecke eines Baumes oder eines Blattes erwarten uns Hirsch, Marienkäfer, Fuchs, Schmetterling und andere Bewohner. Der Wind streichelt uns, der Regen begleitet uns? Wie schön ist es doch, durch den Wald zu laufen, den Geruch des Unterholzes zu riechen und an der Seite eines kuscheligen Wolfes zu spazieren!

Die Farben, Worte, Gesten und die Musik lassen uns in eine imaginäre Blase eintauchen, eine Auszeit, die man mit den Kleinsten genießen kann. Eine Gelegenheit, sehr junge Kinder in die Welt des Schauspiels zu entführen.

(ab 2 Jahren)

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE