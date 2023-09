SPECTACLE DE MAGIE – NATURE MORTE – STILL LIFE 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 8 décembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Surdouée de la marionnette, la metteuse en scène Violaine Fimbel n’a pas peur de la technologie. Biberonnée aux effets spéciaux tendance Hollywood avec qui il lui arrive de travailler, Violaine Fimbel fait figure d’OVNI dans le petit milieu de la marionnette. Son goût pour la technologie et la magie nouvelle ouvre sur des mondes étranges pris entre rêves et réalités. L’inconscient ne lui fait pas peur, elle en a fait son royaume… Une nouvelle création très attendue !. Tout public

Vendredi 2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 21:45:00. 10 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



A gifted puppeteer, director Violaine Fimbel is not afraid of technology. A graduate of the Hollywood special effects movement, Violaine Fimbel is something of a UFO in the small world of puppetry. Her taste for technology and new magic opens up strange worlds caught between dreams and reality. She is not afraid of the unconscious, which has become her kingdom… A highly anticipated new creation!

La directora Violaine Fimbel es una titiritera de talento a la que no le asusta la tecnología. Ha trabajado con varias empresas de efectos especiales al estilo de Hollywood, y Violaine Fimbel es una especie de ovni en el pequeño mundo de los títeres. Su gusto por la tecnología y las nuevas magias abre extraños mundos entre el sueño y la realidad. No teme al inconsciente, que se ha convertido en su reino… Una nueva creación muy esperada

Die Regisseurin Violaine Fimbel ist eine begabte Puppenspielerin und hat keine Angst vor der Technologie. Violaine Fimbel, die mit den Spezialeffekten Hollywoods, mit denen sie gelegentlich zusammenarbeitet, aufgewachsen ist, gilt als UFO in der kleinen Welt der Marionetten. Ihre Vorliebe für Technologie und neue Magie eröffnet ihr seltsame Welten, die zwischen Traum und Wirklichkeit gefangen sind. Das Unbewusste macht ihr keine Angst, sie hat es zu ihrem Königreich gemacht… Eine mit Spannung erwartete neue Kreation!

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE