THÉÂTRE – LA VIE EST UNE FÊTE 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 24 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Attention, la meute déchaînée des Chiens de Navarre revient pour retourner le grand plateau ! Après l’insensé Tout le monde ne peut pas être orphelin qui n’a laissé personne indifférent en décembre 2021, c’est cette fois dans les couloirs des urgences psychiatriques que vous êtes conviés, pour une thérapie collective pas tout à fait conventionnelle.

Avec eux, partez à l’assaut de toutes nos folies, sans concession ni pincettes, simplement armés d’un humour ravageur !

Une troupe mordante et corrosive qu’on a plaisir à ré-accueillir, pour qu’elle puisse de nouveau appuyer là où ça fait mal… mais pour notre plus grand bien !. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 22:15:00. 10 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Attention, the unleashed pack of Les Chiens de Navarre returns to turn the big stage upside down! After the insane Tout le monde ne peut pas être orphelin, which left no one indifferent in December 2021, this time you’re invited to the corridors of psychiatric emergencies, for an unconventional collective therapy.

Join them as they take on all our madness, with no concessions, just a wicked sense of humor!

A biting, corrosive troupe that we’re delighted to welcome back, so that they can once again hit us where it hurts? but for our greater good!

Atención, ¡la jauría desatada de Chiens de Navarre vuelve para poner patas arriba el gran escenario! Después de la demencial Tout le monde ne peut pas être orphelin que no dejó indiferente a nadie en diciembre de 2021, esta vez te invitan a los pasillos de las urgencias psiquiátricas para una terapia colectiva que no es precisamente convencional.

Acompáñeles en esta locura sin concesiones, ¡sólo con un sentido del humor perverso!

Una troupe mordaz y corrosiva a la que estamos encantados de volver a dar la bienvenida, para que una vez más nos den donde más nos duele… ¡pero por nuestro bien!

Achtung, die wilde Meute der Chiens de Navarre kehrt zurück, um die große Bühne auf den Kopf zu stellen! Nach dem irrsinnigen Stück Tout le monde ne peut pas être orphelin, das im Dezember 2021 niemanden unberührt ließ, werden Sie diesmal in die Flure der psychiatrischen Notaufnahme eingeladen, zu einer nicht ganz konventionellen Gruppentherapie.

Mit ihnen können Sie all unseren Verrücktheiten auf den Grund gehen, ohne Kompromisse und ohne Pinzette, nur mit einem vernichtenden Humor bewaffnet!

Eine bissige und ätzende Truppe, die wir gerne wieder willkommen heißen, damit sie wieder dort ansetzen kann, wo es weh tut… aber zu unserem größten Wohl!

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE