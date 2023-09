SPECTACLE – ANDRÉ MANOUKIAN 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 19 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Pianiste de talent, inoubliable juré de « La Nouvelle Star », pédagogue doté d’un grand sens de l’humour, André Manoukian, clavier à l’appui, nous emmène dans un parcours érudit et déjanté sur les routes de la musique…

Au fil de ses digressions savoureuses pleines d’autodérision, le mélomane convoque tour à tour Mozart et Claude François, pour remonter le temps et nous conter l’histoire de la musique, de l’antiquité aux débuts du jazz. À travers une foule d’anecdotes plus abracadabrantes les unes que les autres, il dévoile tous les secrets (ou presque) des grands compositeurs… Nul doute qu’après ça, vous brillerez en soirée, sans compter que vous pourrez sans doute mieux écouter la musique !

(2h / tout public). Tout public

Jeudi 2023-10-19 20:30:00 fin : 2023-10-19 22:30:00. 28 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



André Manoukian is a talented pianist, an unforgettable judge on « La Nouvelle Star », and a teacher with a great sense of humour. With his keyboard, he takes us on an erudite and crazy journey along the roads of music?

In his witty, self-deprecating digressions, the music lover summons Mozart and Claude François in turn, to take us back in time and recount the history of music, from antiquity to the beginnings of jazz. Through a host of anecdotes, each more abracadabre than the last, he reveals all the secrets (or almost all) of the great composers? There’s no doubt that after this, you’ll shine in the evening, not to mention be able to listen to the music better!

(2h / all audiences)

André Manoukian es un pianista de talento, un jurado inolvidable en « La Nouvelle Star » y un profesor con mucho sentido del humor. Con su teclado en la mano, nos lleva por un erudito y alocado viaje por el camino de la música..

En sus ingeniosas y autocríticas digresiones, el melómano convoca a Mozart y Claude François por turnos, para hacernos retroceder en el tiempo y contarnos la historia de la música, desde la antigüedad hasta los inicios del jazz. A través de un sinfín de anécdotas, cada una más abracadabrante que la anterior, nos desvela todos los secretos (o casi todos) de los grandes compositores.. No hay duda de que, después de esto, será la comidilla de la fiesta, ¡por no decir un mejor oyente!

(2 horas / abierto a todos)

André Manoukian, ein talentierter Pianist, unvergesslicher Juror von La Nouvelle Star » und Pädagoge mit einem großen Sinn für Humor, nimmt uns mit seinem Keyboard auf eine gelehrte und verrückte Reise durch die Straßen der Musik mit

In seinen köstlichen und selbstironischen Exkursen lässt der Musikliebhaber Mozart und Claude François auftreten, um die Zeit zurückzudrehen und uns die Geschichte der Musik von der Antike bis zu den Anfängen des Jazz zu erzählen. Mit einer Vielzahl von Anekdoten, von denen eine abstruser als die andere ist, enthüllt er die Geheimnisse (oder fast alle) der großen Komponisten Mit diesem Buch werden Sie auf jeder Party glänzen und vielleicht auch besser Musik hören können

(2 Stunden / für alle Altersgruppen)

